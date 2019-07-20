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20.07.19 21:24

Незаконная агитация и подкуп избирателей: в "день тишины" в полицию поступило более 570 сообщений о нарушениях. ИНФОГРАФИКА

Особенно много нарушений фиксировали в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств.

По состоянию на 18 часов в подразделения полиции поступило 577 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В частности, в "день тишины" больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (396 фактов) и подкупом избирателей (16 фактов).

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Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам.

По состоянию на 15:00, отмечают в полиции, поступило почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Незаконная агитация и подкуп избирателей: в день тишины в полицию поступило более 570 сообщений о нарушениях 01

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