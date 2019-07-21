Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
21.07.19 10:45

На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь. ФОТО

На заграничном избирательном участке в посольстве Украины в Варшаве образовалась небольшая очередь из желающих проголосовать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

"Началось голосование на заграничном избирательном участке №900069 в Варшаве", - написал Дещица, разместив фото стоящих на улице в ожидании возможности проголосовать людей.

На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь 01
На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь 02

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь 03

Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

Также на Цензор.НЕТ: Восемь участков не открылись для голосования из-за вопросов в комиссиях и бюллетеней, - МВД

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100