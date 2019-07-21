Группа молодых людей собралась возле участка в Николаеве, у одного из них полиция нашла стартовый пистолет. ФОТО

Сообщение о том, что возле избирательной комиссии по ул. Артиллерийской находятся подозрительные лица, поступило в полицию около 9 часов утра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

У одного из молодых людей изъяли пистолет, по предварительной оценки - стартовый.

"Из объяснений граждан стало известно, что часть из них якобы пришла централизованно голосовать, другие утверждают, что прибыли для охраны штаба одного из кандидатов, помещение которого находится вблизи УИК", - сообщили в полиции.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства.



