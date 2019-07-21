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21.07.19 12:03

Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве. ФОТО

В Коростышеве на Житомирщине полиция доставила в отделение троих 20-летних мужчин. Они находились в машине, припаркованной возле избирательного участка. При себе у парней были пистолет, бита и нож.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирщины.

Подозрительные молодые люди находились в автомобиле ВАЗ возле одного из участок для голосования.

"В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней. В ходе осмотра ВАЗа правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож", - сообщили в полиции.

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Молодое люди вместе с автомобилем доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Проводится проверка.

Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве 01
Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве 02
Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве 03

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