Порошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На избирательный участок в Доме офицеров ВСУ в Киеве он пришел вместе с супругой Мариной Порошенко, детьми и невесткой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической партии "Европейская Солидарность".

Перед тем, как опустить бюллетень в урну, политик перекрестился.

"Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благосостояния каждого украинского гражданина", - сообщил Порошенко.

По его словам, команда, за которую он отдал голос, "уникальная" и "способна остановить российский реванш и двигать страну вперед".

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"Очень важно, чтобы мы сохранили тот трек, который был задан в последние пять лет. Сохранили строительство фундамента государственности. И дали отпор российскому реваншу, не позволили им остановить или даже повернуть наше фантастическое государство", - сказал политик.

Порошенко пообещал поддерживать всех, кто поддерживает движение Украины в Европейский Союз. И назвал главным союзником своей партии украинский народ.

"Украина победит", - пообещал он.

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