В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Нацполиция области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у автобусов были государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

"Полиция Харьковщины проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах... Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковской области. В настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что контролируют ситуацию и обеспечивают общественный порядок в городе и области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП. ДОКУМЕНТ