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21.07.19 14:36

В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция зафиксировала на территории Изюмского района Харьковской области перемещение шести автобусов с пассажирами спортивного телосложения.

Об этом сообщает Нацполиция области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у автобусов были государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция 01

"Полиция Харьковщины проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах... Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковской области. В настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова", - говорится в сообщении.

В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция 02

В полиции утверждают, что контролируют ситуацию и обеспечивают общественный порядок в городе и области.

В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция 03

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