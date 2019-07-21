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21.07.19 15:15

Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом. ФОТОрепортаж

В Хмельницком провели в последний путь 28-летнего бойца ССО Богдана Бигуса, который подорвался на растяжке в зоне ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ye.ua.

Сегодня, 21 июля, в Хмельницком на площади Независимости сотни горожан пришли проводить в последний путь молодого хмельничанина, сына, мужа и отца двоих детей 28-летнего Богдана Бигуса.

Все военные 8-го отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины, где служил Богдан, пришли проводить своего побратима. Когда длинная процессия из военных, которые несли гроб, зашла на площадь, все присутствующие стали на колени. Сотни людей не сдерживали слез. Плакали даже мужчины. Десятки венков и сотни цветов положили у гроба бойца, который повезли на кладбище в микрорайоне "Раково", чтобы похоронить на Аллее славы.

Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 01
Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 02
Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 03
Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 04

Напомним, 18 июля на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб 28-летний военный Богдан Бигус из Хмельницкого. Он вместе со своим побратимом подорвался на растяжке, получил множественные осколочные ранения и сразу погиб.

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