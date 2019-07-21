Российский 6-й полк открыл огонь по ВСУ из жилого квартала Первомайска - и получил ответный удар из минометов. ФОТО

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По нашим бойцам противник применил вот такие ракеты - боевая часть 220 мм РСЗО "Ураган" с двигателем БМ-21 "Град". Одна из таких ракет не сработала, и теперь она будет предоставлена экспертам ОБСЕ.

Спустя 30 минут после начала россиянами провокационного обстрела украинские подразделения открыли ответный огонь по нарушителям перемирия.

Украинские снаряды накрыли штаб мотострелкового батальона 6-го полка ВС РФ в "31-м училище", враг понес серьезные потери противника в боевой технике и личном составе. После этого обстрел украинских позиций прекратился.

Очевидно, противник применяет все меры для маскировки вооруженных провокаций. После взрыва мощной боевой части "Урагана" остался бы двигатель "Града", а деталей "Градов" везде разбросано много. Таким образом фактическое применение боевой части от ракеты калибром 220 мм было бы замаскировано", - отмечает журналист.

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