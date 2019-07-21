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21.07.19 17:49

У КПВВ "Майорское" уже обнаружено 12 взрывоопасных предметов, - Чечеткин. ФОТО

Возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области обнаружено уже 12 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины", - написал Чечеткин.

У КПВВ Майорское уже обнаружено 12 взрывоопасных предметов, - Чечеткин 01

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС проводят дальнейшее обследование прилегающей к КПВВ территории.

Напомним, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром 21 июля из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ обнаружили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт вновь приостановил работу.

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