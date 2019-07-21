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21.07.19 18:15

"Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии. ФОТОрепортаж

Украинцы, проживающие в Европе, также голосуют сегодня на выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности в Италии, как и в других европейских странах, люди ведут себя пассивно. Нет такой активности, как было на президентских выборах. 

Большинство украинцев в Италии голосуют за европейский выбор, продолжение реформ. И все они ждут плодотворной работы от нового парламента.

"Я уже много лет работаю в Италии. Сюда переехала вся моя семья, хотя в Украине нас ждет уютный дом. Я устала морально от пребывания здесь. Италия, как бы в ней не было хорошо - никогда не станет моей Родиной. Поэтому так уже хочется, чтобы власть Украины начала работать и мы имели возможность хорошо жить в своей стране", - говорит Галина, заробитчанка из Житомирской области.

Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 01
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 02
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 03
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 04
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 05
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 06
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 07

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В Финляндии тоже продолжается голосование. Сотни украинцев идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. Настоящий фурор вызвали два мотоцикла с украинскими регистрационными номерами. Оказывается, это путешествующие украинцы, которые заранее взяли с собой открепительные талоны. Такое уважение и преданность к гражданскому долгу приятно всех удивили.

Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 08
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 09
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 10
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 11

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