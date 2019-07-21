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21.07.19 22:08

В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 июля, в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области состоялась церемония прощания с Александром Владимировичем Бардалымом (позывной Бармалей), 1986 года рождения, старшиной, командиром взвода мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады.

Александр Бардалым погиб 19 июля в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ . Александр пытался эвакуировать раненого побратима Романа Джерелейко, который позже скончался в больнице города Курахово, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Александр Бардалым родился 13.02.1986 года. Окончил местную школу №2. На фронте находился с 2015 года, сначала проходил службу по мобилизации, в дальнейшем подписал контракт с 24-й ОМБр.

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Во время траурной церемонии произошел инцидент, когда городской голова Александр Гайдай, выражая соболезнования,  начал говорить о необходимости договариваться с врагом, а именно: "Еще в 11-м веке Владимир Мономах сказал такие слова:" Сделай добро, ищи мира и следуй за ним". Видимо, надо нам прислушиваться, вернуться к той истории, видимо надо прислушиваться к этим словам, и видимо надо сделать сегодня власти нашей, нам лично и народу России для того, чтобы заставить нашу власть и власть России найти пути, найти этот мир, и прекратить эту братоубийственную войну". Слова о братоубийственной войне вызвали сильное возмущение присутствующих на церемонии прощания людей.

Сегодня Александра Бардалыма похоронили. У Героя остались жена и сын.

В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 01
В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 02
В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 03
В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 04
В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 05
В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 06
В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 07
В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 08

В Корсуне-Шевченковском проводили в последний путь командира взвода мотопехотного батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма 09

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