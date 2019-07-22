Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Согласно плановой таблице полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР поддерживали навыки техники пилотирования и навигации в простых метеорологических условиях днем ​​и ночью, полеты в зоне пилотирования и по маршрутам, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияInform".

Кроме того, во время полетов определенные экипажи бригады осуществили перелет на оперативный аэродром, чтобы принять участие в тактических учениях одной из механизированных бригад на военном полигоне на Черниговщине.

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Фото: armyinform.com.ua

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