Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Согласно плановой таблице полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР поддерживали навыки техники пилотирования и навигации в простых метеорологических условиях днем и ночью, полеты в зоне пилотирования и по маршрутам, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияInform".
Кроме того, во время полетов определенные экипажи бригады осуществили перелет на оперативный аэродром, чтобы принять участие в тактических учениях одной из механизированных бригад на военном полигоне на Черниговщине.