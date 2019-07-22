Бюллетень с отметками напротив всех партий признали действительным в Хмельницком, - ОПОРА. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение гражданской сети "ОПОРА", на избирательном участке №681455 на ул. Курчатова в Хмельницком признали действительным бюллетень с отметками в квадратах напротив каждой партии: у одной политической силы избиратель поставил "птичку", а у других - крестики.

"За это решение члены комиссии проголосовали единогласно. Как пояснила председатель комиссии, в бюллетене видно волеизъявление избирателя. По словам наблюдательницы ОПОРЫ, так же поступили члены комиссии и с бюллетенем за кандидатов в одномандатном избирательном округе: признали действительным бюллетень с отметками напротив каждого кандидата", - говорится в сообщении.

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В организации напоминают, что согласно части 8 статьи 85 Закона "О выборах народных депутатов Украины" в избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном округе избиратель делает отметку "плюс" ( "+") или другую, удостоверяющую его волеизъявление, в квадрате напротив названия партии, за кандидатов в депутаты от которой он голосует. Избиратель может голосовать за кандидатов в депутаты только от одной партии. В избирательном бюллетене для голосования в одномандатном округе избиратель делает отметку "плюс" ( "+") или другую, удостоверяющую волеизъявление избирателя, в квадрате напротив фамилии кандидата в депутаты, за которого он голосует. Избиратель может голосовать только за одного кандидата в депутаты.



Фото: oporaua.org

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