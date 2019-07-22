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22.07.19 10:50

Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку. ФОТО

В Днепропетровской области задержан педофил, который изнасиловал свою неродную внучку пока ее мать была на работе.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Молодая 28-летняя женщина, жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей, 2006 и 2015 г.р., бабушке и неродному деду 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21.07.2019 совершил в отношении нее действия сексуального характера", - рассказал Аброськин.

По его словам, педофил всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон.

Отмечается, что вчера насильник был задержан работниками полиции. Кроме того установлено, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.

Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку 01

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Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку 02

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