Конфликт в Славутиче закончился убийством местного жителя: подозреваемые задержаны. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевщины.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить свидетелей происшествия. Они видели, как трое мужчин били потерпевшего, а после – один из них нанес ножевое ранение.

После совершения преступления указанные лица скрылись с места происшествия.

За несколько часов работникам полиции удалось установить местонахождение двух подозреваемых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и место пребывания человека, который, собственно, нанес смертельное ножевое ранение. Перед задержанием он решил самостоятельно выйти к работникам правоохранительных органов.

Кроме этого, во время проведения неотложного обыска автомобиля одного из задержанных были обнаружены и изъяты нож и кастет. Они будут направлены на экспертизу.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержатся в изоляторе временного содержания. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Представитель партии "Удар" в Славутиче Анатолий Гладченко назвал имя погибшего и вероятных убийц.

"Циничное убийство в нашем городе молодого парня Юрия Булата, которое случилось вчера, произошло от безнаказанности братьев Хачатрян, которые так же цинично в 2015 году выстрелили мне дважды в голову и скрылись с места преступления. Тогда и сейчас наша полиция бездействует, и поэтому я не верю в объективное расследование, в том, что виновные понесут наказание. В нашем городе действует преступная группа, которая систематически бьет и глумится над местными жителями, а полиция закрывает глаза на это", - написал он.