С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 22 июля, в городе Волочиск Хмельницкой области на центральной площади города состоялось прощание с Романом Васильевичем Джерелейко, 1988 года рождения, солдатом, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 июля вечером в районе города Марьинка Донецкой области (во время оборудования инженерных позиций получил смертельное пулевое ранение, нанесенное снайпером наемников РФ, от которого скончался в больнице города Курахово. Вместе с ним погиб старшина Александр Бардалым, которого смертельно ранил снайпер во время попытки эвакуации солдата Джерелейко).
Роман Джерелейко родился 04.11.1988 года в Волочиске. Летом 2016 г. подписал с ВСУ контракт, участвовал в боевых действиях в районе Горловки.
У него остались родители, брат (участник АТО / ООС) и сын.
Фото: Андрій Агєєв, armyinform.com.ua