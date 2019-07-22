С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 22 июля, в городе Волочиск Хмельницкой области на центральной площади города состоялось прощание с Романом Васильевичем Джерелейко, 1988 года рождения, солдатом, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 июля вечером в районе города Марьинка Донецкой области (во время оборудования инженерных позиций получил смертельное пулевое ранение, нанесенное снайпером наемников РФ, от которого скончался в больнице города Курахово. Вместе с ним погиб старшина Александр Бардалым, которого смертельно ранил снайпер во время попытки эвакуации солдата Джерелейко).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 25-й ОВДБр Никита Скитченко и Семен Румыгин погибли в зоне ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. ФОТО

Роман Джерелейко родился 04.11.1988 года в Волочиске. Летом 2016 г. подписал с ВСУ контракт, участвовал в боевых действиях в районе Горловки.

У него остались родители, брат (участник АТО / ООС) и сын.























Фото: Андрій Агєєв, armyinform.com.ua