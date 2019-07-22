Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов "черной роты" Беркута после расстрела Майдана. ФОТО

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2016-м году Генпрокуратура заявляла, что именно Ковалев в 2014-м помог вывезти из Киева бойцов "черной роты" Беркута, расстрелявшую активистов Майдана и объявила ему подозрение. Дело обещал довести до конца Юрий Луценко. О разоблачении опасного преступника радостно рапортовал депутат от БПП Владимир Арьев. Но прошло 3 года, и вместо тюрьмы Александр Ковалев оказался в Верховной Раде", - пишет Казанский.

Примечательно, что Ковалеву понадобилось всего 220 голосов, чтобы попасть в парламент.

"51-й округ - это фикция. Большая часть его оккупирована "ДНР", а на нашей территории осталось только два полуразрушенных прифронтовых поселка. По бумагам там живет около 2000 избирателей. В реальности пришло на выборы около 600... Выиграл Ковалев, который по данным главы ВГА Зайцево Владимира Веселкина просто раздал избирателям по 100 долларов. Для победы Ковалеву хватило всего 220 голосов", - сообщает Казанский.

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