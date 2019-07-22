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22.07.19 18:42

Военнослужащий в Николаеве в свободное время грабил женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Николаев задержала 24-летнего военнослужащего. Он ездил по городу на мопеде, высматривая одиноких женщин и отбирая у них сумочки. А после возвращался в военную часть.

Сегодня днем он напал на молодую женщину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчине удалось завладеть сумкой и отъехать на мопеде на некоторое расстояние, но оперативники догнали его и доставили в отделение. По версии следствия, грабежами он занимался на постоянной основе.

"Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу - находясь за рулем мопеда. В перерывах между службой он отправлялся на промысел: подъезжал к жертве и, угрожая пистолетом, отбирал имущество, потом возвращался в часть", - сообщили в полиции.

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Полицейские открыли производство по признакам ч. 2 ст. 187 УК Украины "Разбой, совершенный лицом, ранее совершившим такое преступление". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

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