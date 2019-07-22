Налоговая милиция и СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 210 млн. грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры города Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели ряд транзитно-конвертационных СХД, на счета которых заказчики конвертации (клиенты – реально действующие компании) перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных и/или юридических услуг. При этом подконтрольным предприятиям налоговый кредит формировали за счет предприятий реального сектора экономики, осуществляющих оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Таким образом в течение 2018 года и по настоящее время было проконвертировано около 210 млн. грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях "конверта", по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн. грн., печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерную технику.

Продолжается следствие".

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