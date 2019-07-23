В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину. ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

По данным издания, тело активистки нашли 20 июля в кустах недалеко от дома, в котором она проживала. У нее зафиксированы признаки удушения, порезаны спина и лицо. Криминалисты установили, что Григорьева умерла в ночь с пятницы на субботу.

По факту убийства задержан 40-летний житель Башкортостана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Правозащитник Динар Идрисов заявил, что Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с ее деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.

Помимо участия в акциях протеста за права ЛГБТ активистка также выступала на митингах в поддержку крымских татар. Она выступала против оккупации Крыма и призывала остановить российскую агрессию против Украины, а также требовала освободить украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Григорьевой был 41 год.

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