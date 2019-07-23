Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Воины, которые выполнят боевые задачи на этом участке отметили, что имели возможность воспользоваться конституционным правом и посетить избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в штабе, несмотря на провозглашенный 21 июля "режим тишины, военнослужащие доложили, что с момента наступления обоюдного прекращения огня, враг не прибегал к обстрелам украинских позиций.

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"При осмотре боевых позиций хорошее знание участка ответственности и отличную компетентность показал старший на одной из боевых позиций сержант с позывным "Титан".

На вопрос о планах по дальнейшему карьерному росту воин отметил, что находится на своем месте. Поскольку украинской армии нужен сильный сержантский корпус. Кроме того, он воюет вместе со своими подчиненными-побратимами с 2014 года. Именно поэтому, у них хорошо слаженная команда, которая именно в таком составе выполняет задачи эффективнее, имеет больше шансов уцелеть и победить. По его словам, ребята имеют богатый боевой опыт, навыки, знают друг друга и оберегают побратимов в бою", - сообщили в пресс-центре ОС.















Фото: пресс-центр ОС/Facebook