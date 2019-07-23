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23.07.19 10:07

Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб. ФОТОрепортаж

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский проверил боевые позиции в районе поселка Пески, где встретился с командованием подразделений, контролирующих участок обороны в этом районе. А также, находясь на позициях, пообщался с военнослужащими на опорных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Воины, которые выполнят боевые задачи на этом участке отметили, что имели возможность воспользоваться конституционным правом и посетить избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Украины", - сказано в сообщении.

Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 01

Кроме того, как отметили в штабе, несмотря на провозглашенный 21 июля "режим тишины, военнослужащие доложили, что с момента наступления обоюдного прекращения огня, враг не прибегал к обстрелам украинских позиций.

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Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 02

"При осмотре боевых позиций хорошее знание участка ответственности и отличную компетентность показал старший на одной из боевых позиций сержант с позывным "Титан".

Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 03

На вопрос о планах по дальнейшему карьерному росту воин отметил, что находится на своем месте. Поскольку украинской армии нужен сильный сержантский корпус. Кроме того, он воюет вместе со своими подчиненными-побратимами с 2014 года. Именно поэтому, у них хорошо слаженная команда, которая именно в таком составе выполняет задачи эффективнее, имеет больше шансов уцелеть и победить. По его словам, ребята имеют богатый боевой опыт, навыки, знают друг друга и оберегают побратимов в бою", - сообщили в пресс-центре ОС.

Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 04
Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 05
Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 06
Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 07
Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 08
Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 09
Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 10

Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Командующий ООС Сырский проверил боевые позиции в районе н.п. Пески, - штаб 11

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