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23.07.19 12:09

У проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в пункте контроля "Конотоп" во время проверки поезда "Москва-Львов" пограничники Сумского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили старинные банкноты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Денежные банкноты находились в конверте, скрытом под умывальником в купе проводника.

Всего правоохранители нашли 45 различных купюр, некоторые датированы 19-20 веком, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные купюры пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Украины.

Сейчас выявленная коллекция денежных знаков, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля, изъята и будет направлена на экспертизу.

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У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 01
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 02
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 03
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 04
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 05

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