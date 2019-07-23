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23.07.19 14:43

Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который ограбил инкассаторскую машину. Мужчина воспользовался незапертой дверью и вынес из автомобиля пакеты с деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение об ограблении инкассаторского автомобиля на улице Митрополита Липкивского. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, а также сотрудники кинологической службы.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.

Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат 01

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Правоохранители проводят розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат 02

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