Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция. ФОТОрепортаж

Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего под зданием ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали возводить шины, пишет сайт полиции Донетчины, передает Цензор.НЕТ.

Полиция обеспечивает публичную безопасность на территории ОИК. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

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По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

В уголовном производстве продолжаются следственные действия.

Полиция действует в рамках действующего законодательства и придерживается политической нейтральности.











