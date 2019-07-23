План восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля, - Олифер. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook 23 июля сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной групе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Вопрос восстановления моста обсуждали на совещании во вторник при участии вице-премьер-министра Геннадия Зубко, Кучмы и других представителей власти.

"Профильные учреждения и ведомства получили поручение подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания контактной группы в Минске 31 июля. Предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ был открыт контрольный пункт въезда/выезда "Золотое", - говорится в сообщении.

Кучма отметил, что ежедневно по мосту в Станице Луганской проезжают более 10 тыс. человек.

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