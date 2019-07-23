Россиянину, в составе "Самообороны Крыма" шпионившему за украинскими военными, сообщили о подозрении, - прокуратура АРК. ФОТО

Прокуратура АР Крым при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации Ф., совместно с Главным управлением Национальной полиции в АР Крым, получили достаточно доказательств причастности к участию в непредусмотренном законом вооруженном формировании "Самооборона Севастополя" и 19 июля сообщили гражданину Российской Федерации Ф. о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
Во время проведения досудебного расследования установлено, что гражданин Российской Федерации Ф. в течение февраля - марта 2014 года возглавлял так называемую разведывательную группу "Северный ветер", которая входила в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования "Самооборона Крыма", незаконно действовавшего на территории Автономной Республики Крым.
Данная разведывательная группа под руководством Ф., находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, осуществляла наблюдение и фиксацию информации о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и правоохранительных органов Украины, которую в дальнейшем передавали командованию Военно-Морского флота Российской Федерации.
За совершение указанных преступных действий, гражданин Российской Федерации Ф. был награжден медалью "За возвращение Крыма" представителями оккупационной власти субъектов Российской Федерации.