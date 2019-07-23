Россиянину, в составе "Самообороны Крыма" шпионившему за украинскими военными, сообщили о подозрении, - прокуратура АРК. ФОТО

Прокуратура АР Крым при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации Ф., совместно с Главным управлением Национальной полиции в АР Крым, получили достаточно доказательств причастности к участию в непредусмотренном законом вооруженном формировании "Самооборона Севастополя" и 19 июля сообщили гражданину Российской Федерации Ф. о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Во время проведения досудебного расследования установлено, что гражданин Российской Федерации Ф. в течение февраля - марта 2014 года возглавлял так называемую разведывательную группу "Северный ветер", которая входила в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования "Самооборона Крыма", незаконно действовавшего на территории Автономной Республики Крым.

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Данная разведывательная группа под руководством Ф., находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, осуществляла наблюдение и фиксацию информации о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и правоохранительных органов Украины, которую в дальнейшем передавали командованию Военно-Морского флота Российской Федерации.

За совершение указанных преступных действий, гражданин Российской Федерации Ф. был награжден медалью "За возвращение Крыма" представителями оккупационной власти субъектов Российской Федерации.





Фото: ark.gp.gov.ua

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