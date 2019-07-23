Прошедшие парламентские выборы подчеркнули приверженность украинцев демократическим идеалам, - спикер Госдепа США Ортагус. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус, передает Цензор.НЕТ.
В нем отмечается, что Госдеп готов работать "с новым украинским правительством и украинским народом на пути реформ, которые критически важны для успешной Украины".
В то же время, в США ожидают окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их имплементации.
"США остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Мы будем продолжать стоять рядом с Украиной в построении сильной, успешной, демократической страны в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.