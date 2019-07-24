Руководитель отделения Деснянского управления полиции курировал поборами с игорных заведений, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж

Как установлено в ходе следствия, в апреле текущего года начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Деснянского УП выдвинул администратору одного из игорных заведений требование о передаче ему ежемесячной платы в сумме 5 тысяч гривен за беспрепятственное функционирование игрового зала, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры Киева. При этом отметив, что 5 тысяч гривен администратор должен платить ему лично, а еще 15 тысяч гривен - посреднику, который в свою очередь якобы должен передавать их руководству райуправления милиции. В противном случае игровой зал будет закрыт.

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В рамках производства, начатого по данному факту органами прокуратуры совместно с ГБР задержан начальник отделения Деснянского управления полиции при получении 5 тысяч гривен неправомерной выгоды, а посредник - при получении 15 тысяч гривен.

Правоохранители также задокументировали еще 2 эпизода получения указанными лицами финансовых траншей по 5 и 15 тысяч гривен соответственно.

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

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Фото: kyiv.gp.gov.ua

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