Руководитель отделения Деснянского управления полиции курировал поборами с игорных заведений, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж

Как установлено в ходе следствия, в апреле текущего года начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Деснянского УП выдвинул администратору одного из игорных заведений требование о передаче ему ежемесячной платы в сумме 5 тысяч гривен за беспрепятственное функционирование игрового зала, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры Киева. При этом отметив, что 5 тысяч гривен администратор должен платить ему лично, а еще 15 тысяч гривен - посреднику, который в свою очередь якобы должен передавать их руководству райуправления милиции. В противном случае игровой зал будет закрыт.
В рамках производства, начатого по данному факту органами прокуратуры совместно с ГБР задержан начальник отделения Деснянского управления полиции при получении 5 тысяч гривен неправомерной выгоды, а посредник - при получении 15 тысяч гривен.
Правоохранители также задокументировали еще 2 эпизода получения указанными лицами финансовых траншей по 5 и 15 тысяч гривен соответственно.
Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.