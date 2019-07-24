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24.07.19 11:25

Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории в Макаровском районе Киевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"В марте К СБУ и ГПУ задержали группу наркоторговцев с ежедневным оборотом 20 тыс. доз. Страну, захваченную выборами, это заинтересовало на пару минут новостных программ. Мы же работали дальше. В результате НСРД по этой банде сегодня накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области", - рассказал он.

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Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 01
Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 02
Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 03

Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 04

Напомним, 21 марта 2019 года правоохранители сообщили о проведении крупнейшей в истории Украины операция против наркодельцов, в ходе которой разоблачили международную группу в составе около 1000 человек.

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