Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
""Киевводоканал" глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции.
Сам ковш также расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, поскольку Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города.
Из водозаборных сооружений ковша по сифонным водоводам вода поступает на насосную водопроводную станцию первого подъема. Далее по напорным водоводам подается на очистные сооружения. После прохождения всех циклов подготовки питьевая вода транспортируется в дома киевлян.
Зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена на карте розовым цветом:
Повреждение водоводов, или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева.
""Киевводоканал" будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также принимать все возможные меры в рамках действующего законодательства для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры Деснянского й водопроводной станции", - добавили в компании.