Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе проведения учений будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, во время учений оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства Десантно-Штурмовых Войск и Сил Специальных Операций, будет исследоваться способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управления определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.

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Фото: пресс-служба Минобороны