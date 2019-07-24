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24.07.19 14:58

Украине передали 64 заключенных из ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж

Сегодня на мосту в городе Счастье состоялась очередная передача 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений оккупированной части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по июль 2019 г. мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - сообщила она.

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Денисова отметила, что с учетом лиц, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещены 332 осужденных. Освобождены - 53 человека.

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Всего в течение 2014 - 2019 лет было переведено 519 осужденных.

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Фото: Денисова /Facebook

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