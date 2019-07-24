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24.07.19 14:58

"Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана", - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника "черной роты" Беркута Ковалева. ФОТО

Одержать победу на выборах в Верховную Раду в 51 округе лидеру организации "Никто, кроме нас" макеевчанину Александру Ковалеву, известному своими антиукраинскими взглядами, помог другой украинофоб Михаил Шпир.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Его (Ковалева. - Ред.) результат обеспечивал упоротый украинофоб и шовинист Михаил Шпир. В принципе, можно просто почитать его страницу и больше ничего про него не писать. Своих намерений эти ребята даже не скрывают", - написал он.

Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана, - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника черной роты Беркута Ковалева 01

Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана, - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника черной роты Беркута Ковалева 02

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"Кстати, в 52-м округе, где также работал Шпир, до сих пор не могут подсчитать голоса. Там сейчас лидирует кандидат от "Батькивщины" Яковенко, который опережает кандидата Погодина от ОПЗЖ. Люди последнего прямо в эти минуты стараются затянуть подсчет и сфальсифицировать результат, чтобы провести в Раду очередного украинофоба", - добавил Казанский.

Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана, - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника черной роты Беркута Ковалева 03

Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана, - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника черной роты Беркута Ковалева 04

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Ковалеву понадобилось всего 220 голосов, чтобы попасть в парламент.

Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана, - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника черной роты Беркута Ковалева 05

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