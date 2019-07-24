"Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана", - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника "черной роты" Беркута Ковалева. ФОТО

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Его (Ковалева. - Ред.) результат обеспечивал упоротый украинофоб и шовинист Михаил Шпир. В принципе, можно просто почитать его страницу и больше ничего про него не писать. Своих намерений эти ребята даже не скрывают", - написал он.

Смотрите также: Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов "черной роты" Беркута после расстрела Майдана. ФОТО

"Кстати, в 52-м округе, где также работал Шпир, до сих пор не могут подсчитать голоса. Там сейчас лидирует кандидат от "Батькивщины" Яковенко, который опережает кандидата Погодина от ОПЗЖ. Люди последнего прямо в эти минуты стараются затянуть подсчет и сфальсифицировать результат, чтобы провести в Раду очередного украинофоба", - добавил Казанский.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Ковалеву понадобилось всего 220 голосов, чтобы попасть в парламент.