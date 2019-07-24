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24.07.19 19:38

Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная. ФОТОрепортаж

Сегодня в Покровск в рамках плановой ротации прибыл новый отряд спецподразделения патрульной полиции тактико-оперативного реагирования. Группа сменила спецназовцев, которые прибыли вчера.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, задача полицейских - обеспечение общественной безопасности и правопорядка на окружной избирательной комиссии.

Новая группа приступила к несению службы на ОИК. Оперативная обстановка пока стабильная.

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Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 01
Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 02
Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 03
Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 04

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Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 05

Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия не работала.

23 июля Нацполиция направила в Донецкую спецназовцев тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для усиления местной полиции.

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