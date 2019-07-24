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24.07.19 21:15

Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина. ФОТО

Водитель маршрутки попытался проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, но столкнулся с "рельсовым автобусом".

ДТП произошло между населенными пунктами Причина и Петровице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить. Но столкнулся с так называемым "рельсовым автобусом" - железнодорожным транспортом из одного вагона.

Погибла женщина - жительница Закарпатья. Также в ДТП пострадал 20-летний парень, об этом его родственники сообщили в соцсетях.

Водитель после аварии пытался скрыться с места событий, но его задержали.

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Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина 01
Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина 02
Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина 03

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