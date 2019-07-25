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25.07.19 11:45

Девушка подорвалась на гранате возле жилых домов под Киевом, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, взрыв произошел в селе Крюковщина. Его было слышно на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку.

Сразу вызвали скорую помощь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Девушка подорвалась на гранате возле жилых домов под Киевом, - полиция 01

Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей.

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

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По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Девушка подорвалась на гранате возле жилых домов под Киевом, - полиция 02

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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