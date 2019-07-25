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25.07.19 14:54

Задержание российского танкера "NEYMA" в порту Измаила. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский танкер "NEYMA" блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе.

Украинские следователи установили, что российские владельцы сменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT". Под новым названием судно и вошло в измаильский порт.

Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 01
Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 02

Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 03
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