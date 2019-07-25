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25.07.19 14:55

"Любитель химии" оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция. ФОТОрепортаж

В квартире киевлянина правоохранители обнаружили нарколабораторию и изъяли боеприпасы. Владелец помещения объяснил полицейским, что к изготовлению наркотических веществ его побудило... увлечение химией. Теперь "химику", который еще и хранил в квартире боеприпасы, грозит до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Участковые офицеры Оболонского управления полиции получили информацию, что в квартире местного жителя изготавливают наркотики. Для проверки полицейские пришли по указанному адресу, где в доме хозяина обнаружили оборудованную лабораторию для изготовления наркотических веществ. В частности оттуда правоохранители изъяли вещества, похожие на амфетамин, коноплю в горшках и принадлежности для изготовления запрещенных средств.

Любитель химии оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция 01

Кроме того, в квартире фигуранта нашли пистолет-пулемет ППШ и патроны к нему, пакеты с порохом, около 200 патронов калибра 5,3 мм, а также три корпуса гранаты Ф-1.

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Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой было установлено, что найденные вещества являются наркотическими, а оружие является огнестрельным.

Любитель химии оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция 02

Владелец помещения - 36-летний киевлянин, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас полицейские устанавливают, с какой целью мужчина изготавливал наркотики и для чего хранил оружие и боеприпасы.

Любитель химии оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция 03

Следователи Оболонского управления полиции расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Любитель химии оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция 04
Любитель химии оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция 05
Любитель химии оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция 06

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