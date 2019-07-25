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25.07.19 16:51

Орден Богдана Хмельницкого, которым посмертно наградили Яну Червону, передали ее семье. ФОТОрепортаж

Украинскую военную Яну Червону посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Награду передали ее семье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Орден Богдана Хмельницкого, которым посмертно наградили Яну Червону, передали ее семье 01

Отмечается, что Яна Червона посмертно награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени в соответствии с указом президента Украины от 6 апреля 2019 года.

Орден Богдана Хмельницкого, которым посмертно наградили Яну Червону, передали ее семье 02

Награждение состоялось в помещении Харьковской ОГА, куда приехали члены семьи военной - мать, муж, дети, друзья и боевые товарищи.

Орден Богдана Хмельницкого, которым посмертно наградили Яну Червону, передали ее семье 03

Яна Червона родилась 16.04.1979 года в Харькове. Была участницей Харьковского Автомайдана, Харьковской самообороны. С 2014 года занималась волонтерской деятельностью, помогала батальону "Айдар". В сентябре 2016 подписала контракт с 54-й ОМБр, служила стрелком, а затем пулеметчицей 3-й роты 1-го механизированного батальона 54-й ОМБр (рота Никиты Ярового, в которой служили бывшие добровольцы ДУК ПС). Участница боев на Светлодарской дуге зимой 2016-2017 годов. В 2017 году перешла в батальон "Донбасс-Украина".

Червона погибла 2 апреля 2019 года в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области во время массированного артиллерийского обстрела наших позиций (152-мм снаряд попал в блиндаж).

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