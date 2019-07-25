Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Польскую фабрику по производству поддельных сигарет обнаружили неподалеку от Катовице.

"На этом незаконном производстве изготавливали фальсификат под видом известного мирового табачного бренда. Во время операции правоохранители задержали организатора сделки - гражданина Польши. Также, на фабрике обнаружили 11 граждан Украины, которые были принудительно привлечены к производству сигарет", - сообщили в Госпогранслужбе.

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Еще одну такую "фирму" обнаружили в Болгарии, в районе Пловдива.

"На месте задержаны трое организаторов противоправной деятельности, которые являются гражданами Болгарии, а также семь граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые также принудительно удерживались в качестве работников", - добавили пограничники.

По обоими случаям идет следствие.

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