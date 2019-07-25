На Волыни задержана группа сотрудников ЛЖД, укравших топлива с тепловозов на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входили машинисты, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, у которых была роль исполнителей, а также гражданин, который занимался скупкой краденого горючего.

Так, машинисты создавали условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники с помощью специального оборудования раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. В предварительно обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное топливо перегружали в транспортные средства и в дальнейшем перевозилось в подпольные АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник "Укрзализныци" задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ. ФОТО

С целью сокрытия преступной деятельности работники железной дороги действовали в ночное время два - три раза в неделю. Каждый раз фигуранты сливали более 500 литров нефтепродуктив. Украденное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам значительно ниже рыночных.

Полицейские задержали трех правонарушителей во время очередной кражи горючего.

Сейчас полиция проводят 26 обысков по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: В "Укрзализныце" обнаружили хищения на 7 млн ​​грн

По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен.