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25.07.19 21:20

На Волыни задержана группа сотрудников ЛЖД, укравших топлива с тепловозов на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители раскрыли преступную деятельность группы сотрудников "Львовской железной дороги", которые организовали схему хищения топлива с тепловозов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Волыни задержана группа сотрудников ЛЖД, укравших топлива с тепловозов на 1 млн грн, - Нацполиция 01

В состав группы входили машинисты, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, у которых была роль исполнителей, а также гражданин, который занимался скупкой краденого горючего.

Так, машинисты создавали условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники с помощью специального оборудования раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. В предварительно обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное топливо перегружали в транспортные средства и в дальнейшем перевозилось в подпольные АЗС.

На Волыни задержана группа сотрудников ЛЖД, укравших топлива с тепловозов на 1 млн грн, - Нацполиция 02

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С целью сокрытия преступной деятельности работники железной дороги действовали в ночное время два - три раза в неделю. Каждый раз фигуранты сливали более 500 литров нефтепродуктив. Украденное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам значительно ниже рыночных.

Полицейские задержали трех правонарушителей во время очередной кражи горючего.

На Волыни задержана группа сотрудников ЛЖД, укравших топлива с тепловозов на 1 млн грн, - Нацполиция 03

Сейчас полиция проводят 26 обысков по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен.

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