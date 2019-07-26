Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в очередном выпуске программы "Схемы".

Что общего у них с олигархом? Какое влияние до сих пор имеет Пинчук? И чем это может быть выгодно как олигарху, так и украинским политикам? "Схемы" продолжают цикл материалов об украинских олигархах.



Одновременное посещение олигарха Виктора Пинчука премьер-министром и министром внутренних дел съемочная группа "Схем" зафиксировала вечером 14 июня.

Сначала авто журналистов на Обуховской трассе обогнал кортеж из двух автомобилей, которым пользуется Арсен Аваков - и съемочная группа отправилась следом.

В нескольких километрах на обочине леса на этот кортеж уже ждал внедорожник.

Он и завел его на закрытую территорию.

Там, за забором - загородный дом Виктора Пинчука. А упомянутый внедорожник - автомобиль охраны, которое, по наблюдениям журналистов, обычно сопровождает кортеж олигарха.







Территория возле имения контролируется охраной.

Примерно через два часа на закрытую территорию заехал еще один Mersedes. По информации источников журналистов в правоохранительных органах - этим авто пользуется премьер-министр Владимир Гройсман.







За полтора часа с территории поместья Пинчука выехал Volkswagen Touareg охраны министра Авакова.





Следом - авто охраны олигарха.

А потом с территории выехал и Mersedes, которым пользуется сам министр Аваков - после четырех часов после заезда. Их провело авто охраны Виктора Пинчука, которое впоследствии вернулось на территорию.

Машины украинских чиновников часто имеют номерные знаки прикрытия.

Поэтому, чтобы доказать, что это именно Гройсман посещал Пинчука, съемочная группа ждала на трассе на Mersedes, которым, по данным источников среди правоохранителей, пользуется премьер-министр - чтобы провести его домой.

Премьерский маневр

Еще через полчаса Mersedes, которым пользуется Гройсман, на большой скорости обогнал авто съемочной группы и поехал в сторону Киева, затем - вернул с трассы в столичный Печерск.

Позже журналистов, похоже, заметила охрана премьера.

Mersedes остановился на повороте чтобы авто съемочной группы проехали вперед.

Далее журналисты заметили авто на повороте на "Новопечерские липки" - это жилой комплекс, где проживает премьер-министр - но машина не выполнила поворот, а проехала мимо.

Съемочная группа решила дождаться кортеж премьера там. В полночь на повороте возле дома, где живет Гройсман, появилось авто сопровождения его кортежа - впрочем, в течение получаса его Mersedes там не появлялся.





Уже через день Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха Пинчука. И еще через несколько дней премьер - среди приглашенных на этом же канале.

А через неделю после таинственного ночного визита Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет экс-президент Польши Александр Квасьневский, а ныне - председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук.

Журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов предполагает, что олигарх "вкладывается" в поддержку тех, кто будет иметь власть.

"Пинчук "вкладывается" телеэфиром в тех, кто на парламентских выборах будет способен формировать парламентские фракции, которые в итоге и будут формировать законодательное поле, в котором и существуют предприятия Пинчука", - продолжает он свою мысль.





В Верховную Раду партия Гройсмана "Украинская стратегия", в конце концов, так и не попала - но в отставку премьера текущий состав не смог отправить дважды.

Поэтому Гройсман останется главой правительства как минимум до конца августа - до того момента, когда новоизбранная Рада назначит нового премьера и правительство.

Сохраняет свою должность и Арсен Аваков - самый влиятельный министр в правительстве, которого при президентстве Порошенко называли "вторым человеком" в стране.

Аваков - глава правоохранительного ведомства, которого публично не критикует президент Зеленский, и который может сохранить свою должность в новом Кабинете министров.

Через две недели после посещения Аваковым имении Пинчука, 27 июня, журналисты заметили его машины на Банковой.

"Схемы" зафиксировали, как вечером того дня у бокового заезда в офис президента ждали машины охраны министерского кортежа.





А уже через два часа - офис президента оставил Mersedes, которым пользуется сам Аваков.

Его кортеж повернул на улицу Пилипа Орлика, что ведет к Министерству внутренних дел. И в то же время с другого выезда Офис президента покинул и сам Владимир Зеленский.







Других автомобилей чиновников, которые могли бы находиться на встрече президента Зеленского и министра Авакова, журналисты тогда не заметили.

Пинчук и его активы

Виктор Пинчук - один из семи украинцев, вошедших в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в марте этого года. Его активы оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Пинчук женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елене - при каденции последнего в Украине и возникла олигархическая система.

Олигарх Пинчук владеет рядом телеканалов, банком, трубоколесной компанией Interpipe, международной инвестиционно-консалтинговой группой компаний EastOne Group.





Аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, за последние годы Пинчук потерял возможность напрямую влиять на политику, хотя в целом своего политического веса не утратил.

"Он достаточно эффективно защищает свои активы, которые ему удалось получить во времена президентства Леонида Кучмы. Он из того олигарха, который влияет на политику, превратился в крупного бизнесмена. Который, тем не менее, имеет определенное влияние на политику - но не с тем, чтобы приумножать свои бизнесы, а с тем чтобы его эффективно защищать", - отметил он.

"Схемы" обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой объяснить длительные вечерние визиты в загороднее поместье олигарха Пинчука. Впрочем, до выхода материала в эфир ответа от них не последовало.

"Схемы" не первый раз показывают непубличной взаимодействие олигарха Пинчука с украинскими политиками. Так, в 2018 году в период президентской кампании журналистам удалось дважды зафиксировать его тайные встречи с Юлией Тимошенко.

Тогда лидер "Батькивщины" почти одновременно с кортежем Виктора Пинчука оставила двор дома, где располагается офис олигарха. И не смогла прямо ответить на вопрос журналистов, считает ли она Пинчука олигархом.

А две зафиксированные встречи с олигархом объяснила подготовкой к форуму Пинчука YES - хотя одна из них состоялась за 5 месяцев до события, а вторая - через неделю после него.

Зато уже на этих парламентских выборах в списке партии Юлии Тимошенко появилась Ольга Белькова - на проходном 17-м месте.

Белькова ранее курировала международные проекты в "Фонде Пинчука" и была менеджером компании Пинчука EastOne. В Верховную Раду она уже избиралась дважды: сначала - от партии "Удар" Виталия Кличко в 2012-м, а в 2014-м - от политсилы Петра Порошенко.

О том, что Ольга Белькова связана с Виктором Пинчуком и после того, как стала депутатом, свидетельствует и тот факт, что олигарх в апреле 2016 уплатил 40 000 долларов за организацию встреч этой депутата в США с американскими политиками и лоббистами.





Это отметил в своем отчете в Минюст США лоббист Даг Шон, пишет издание "Украинская правда".

И теперь среди всего лишь двадцати четырех кресел, полученных по списку, в парламенте Тимошенко отдала одно место бывший менеджерке олигарха Пинчука.

"Схемы" обратились за комментариями к Юлии Тимошенко и Ольге Бельковой, ответов они пока не предоставили.

Журналист Юрий Николов утверждает, что мотивы Пинчука иметь "своих людей" в парламенте - прежде всего "оборонные".

"Любому олигарху Украины от власти всегда нужно только одно: чтобы у него все было хорошо, чтобы он не стал объектом на "разрыв". И чтобы его финансовые и экономические интересы не трогала новая власть, - рассуждает журналист. - Таким образом, Пинчук просуществовал с момента своего взлета при его тесте Леониде Кучме, он очень хорошо работал при Ющенко, при Януковиче и при Порошенко".





И добавляет, что это легко прослеживается на многочисленных государственных тендерах, на которых компании олигарха неоднократно становились победителями - о чем неоднократно писали "Наши деньги".

"Все это очень очевидно на примере тендеров, которые в "Укрзализныце", в "Укргаздобыче" много лет выигрывали его компании. Например, компания Interpipe - как была монополистом на поставку вагонных колес для "Укрзализныци", так и осталась".

Накануне президентских выборов Пинчук посещал и Администрацию президента Порошенко.

"Если говорить об основных бизнесах Пинчука, то сейчас они себя чувствуют гораздо лучше, чем несколько лет назад, в разгар украинского кризиса, которая была вызвана геополитическими факторами, - объясняет аналитик Паращий. - У него более или менее восстанавливается производство основной продукции - труб и колес. В том числе, налаживаются поставки труб и колес в Россию. Он активно развивает новые направления поставок трубной продукции - например, в Соединенные Штаты, в Европейский союз".

Нашел ли Виктор Пинчук общий язык с последующим после Порошенко президентом?

"Помогал убеждать Кучму"

7 мая Владимир Зеленский в твиттере рассказал о встрече с олигархом Пинчуком.

"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", - написал президент в соцсети.





А через несколько дней после этого, 12 мая, тогда еще спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что это "совершенно новый и непонятный для большей части действующего политикума подход, когда встреча с представителями крупного бизнеса анонсирует сам президент".

"Не ночью они где-то там происходят", - отметил тогда Разумков.

Но уже через несколько недель ситуация изменилась.

28 мая у бокового въезда в Администрации президента журналисты заметили машину сопровождения второго президента Украины Леонида Кучмы и авто охраны его зятя олигарха Виктора Пинчука.







Съемочная группа прождала в течение часа - но авто оттуда так и не уехали.

Через несколько дней, 31 мая, съемочная группа снова фиксирует авто сопровождения Пинчука, ждет во дворе у боковых ворот Администрации президента.

Впоследствии с территории АП выехало авто, которым пользуется сам олигарх.





Впрочем, ни о первой, ни о второй встрече ни президент Зеленский, ни его администрация так и не сообщили - даже постфактум.

На Банковой отреагировали только 3 июня - в тот день, когда "Схемы" опубликовали информацию о тайных посещение олигарха.

"Собственно, он (Пинчук - ред.) действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая. И приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая сегодня была ему предложена - возглавить Трехстороннее контактную группу и представлять Украину", - пояснила в тот же день пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Впоследствии тайный визит олигарха прокомментировал в интервью Радио Свобода сам президент, озвучив ту же тезис.

"Господин Пинчук приезжал, и это был приезд, связанный с Леонидом Кучмой. Потому что я очень просил Леонида Даниловича, чтобы он был председателем трехсторонней группы ТГК в Минске", - повторил Зеленский.

Вот только машину сопровождения Леонида Кучмы у выезда из администрации президента "Схемы" видели только 28 мая. 31 мая, по наблюдениям журналистов, с Банковой выезжал только Виктор Пинчук.

Леонид Кучма действительно был официально назначен главным представителем Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, которая работает в Минске.

Однако, почему олигарх сопровождал своего тестя в Администрацию президента? Есть ли у Пинчука бизнес-интересы, которые зависят от украинской-российских отношений, которые мог бы защищать его тесть на переговорах в Минске?

Российские интересы

В ответ на этот вопрос, аналитик Concorde Capital Александр Паращий сразу же вспоминает о трубоколесной компании Пинчука.

"Если говорить о поставках продукции Interpipe к России, то эта доля была примерно 23-25% в 2013 году. Сейчас это меньше десяти процентов. То есть, поставки упало в процентном отношении бизнеса где-то в три раза, а в абсолютном значении - где-то в 4 раза".

В то же время, отмечает Паращий, если рассматривать отдельные сегменты бизнеса олигарха - все выглядит более оптимистично.

"Если мы берем, например, отдельный сегмент - это железнодорожные колеса, то там бизнес почти не пострадал. То есть, объемы поставок в 2018 году были примерно такие же, как в 2013 году ".

При этом он отмечает важность российского рынка для бизнеса Пинчука.

"Россия, очевидно, была очень важным рынком для Пинчука в конце нулевых, когда Interpipe поставлял значительную часть продукции российским компаниям, - отмечает он. - На рынке колес он в принципе свою долю сохранил. Россия покупает приблизительно до 50 процентов его колесной продукции".

В ноябре прошлого года Виктор Пинчук попал под санкции России. Он оказался в списке лиц, в отношении которых в этой стране предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы России.

В то же время, рассказывает аналитик компании Пинчука продолжают торговать с этой страной.

"Насколько мы видим, тот же продажу железнодорожных колес - он продолжается. И довольно неплохо себя чувствуют колеса Пинчука на рынках СНГ и России, потому что там есть определенный дефицит. Трубная продукция также поставляется, насколько мы можем видеть. Поэтому можно сказать, что те санкции, которые были введены, они не сильно задели именно бизнес Виктора Пинчука ".

Как это возможно?

"Насколько я понимаю, те санкции, которые ввела РФ - в том числе против Пинчука - они касаются активов Пинчука, которые можно есть на территории России. Но не касаются поставок продукции из Украины в Россию", - говорит аналитик.

По данным источников "Схем" в таможне, только за 5 месяцев 2019 компания Interpipe экспортировала в Россию трубы и колеса на общую сумму около 1 миллиарда 360 000 гривен.





28 июня около 8 вечера журналисты заметили одно авто сопровождения из кортежа Владимира Зеленского на Обуховской трассе, а за несколько километров - и вторую машину из его кортежа.





Как выяснилось, охранники президента ждали у режимного объекта, дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами или как их еще называют - государственные дачи.

Съемочная группа остановилась на обочине недалеко от центральных ворот и за полчаса заметила, как с территории выехал мерседес.





Его журналисты неоднократно фиксировали в кортеже олигарха Виктора Пинчука.

Еще за полчаса территорию государственных дач оставлял и кортеж президента Зеленского.





Вслед за ним выехали и машины, имеющие номерные знаки прикрытия, которых нет в базе.

Поэтому узнать, кто в них - невозможно.

Впрочем, позже, "Схемы" зафиксировали, как 17 июля кортеж Леонида Кучмы заезжал именно на территорию дома отдыха "Конча-Заспа" ГУД.





В тот день он вернулся в Киев с заседания Трехсторонней контактной группы в Минске - самолетом, которым пользуется олигарх Виктор Пинчук.

Вместе с ним судно доставило в столицу представителя Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонний контактной группе Валерию Лутковскую и спецпредставителя ОБСЕ в этой же группе Мартина Сайдика.





Следовательно, именно на территории дома отдыха "Конча-Заспа" ГУД продолжает жить второй президент Украины после сложения своих полномочий.

Получается, что 28 июня Владимир Зеленский мог встречаться с Леонидом Кучмой - и на этой встрече вновь мог быть олигарх Виктор Пинчук.

А что Зеленский?

"Схемы" поинтересовались об этом у самого Зеленского. Однако президент сначала сказал, что не может вспомнить.

- Что вы делали на государственных дачах в Конча-Заспе 28 июня?

- Я не помню.

- А вы встречались там с Кучмой или Пинчуком? На государственной даче в Конча-Заспе?

- Я не помню, честно. Нет, с Кучмой точно нет, не встречался.

- Просто ваш кортеж выезжал вечером.

- Но я не встречался на государственной даче с господином Кучмой. Вы же такставите вопрос?

- С Кучмой, с Пинчуком.

- С Кучмой, с Пинчуком на государственной даче я не встречался.

- Вы были там вообще?

- Я не помню. Спасибо.





Впоследствии Владимир Зеленский вернулся, чтобы сообщить, что таки вспомнил цель своего визита в Конча-Заспу, и начал искать журналиста.

- А где этот мальчик? О!

- Я - журналист, а не мальчик.

- Журналист не может быть парнем, что ли?

- Парнем может, мальчиком - нет.

- Ну ладно. Как к вам обращаться?

- Михаил меня зовут, Владимир Александрович.

- Михаил, очень приятно. Меня можете Владимиром - тоже.





- Михаил, я понял, о чем вы. Это я когда сказал ГУД, я хочу увидеть все предприятия, которые у нас есть. Хочу увидеть на базе Дуси, что с ними ... Ко мне пришел слух, что на разных землях, принадлежащих государству, лично руководствуются ГУДом - кто-то там, скажем так, какие-то домики для себя сделал. Поэтому я хотел лично проверить. Знаете, мне дают информацию по поводу одной или другой области, я читаю, верю, но проверяю. Поэтому мне предоставили информацию - я поехал проверять, что там есть. Увидел.

- С кем вы там были?

- Нет-нет, я сам.

- Вы сами?

- С семьей был. Я заехал.

- То есть, у вас была информация, что там кто-то что-то построил. Вы приехали, там никто ничего не построил, я вас правильно понимаю?

- Нет, у меня есть информация, очень много земельных участков, принадлежащих ГУД. И я спрашиваю: а что на этом? Ничего, говорят, просто земля. А на этой? Все нормально. Я поехал проверять.

Также "Схемы" спросили у президента, на каких условиях олигарх Пинчук согласился помогать президенту уговорить Кучму возглавить украинскую делегацию в Минске?

- Просил ли Пинчук что-то взамен за то, что он помогал в переговорах с Кучмой? Зачем это Пинчуку? Он что-то просил взамен? Его интересы также в России.

- Все знают, что никто у меня ничего не просит. Все знают, чем это закончится.

- То есть, Пинчук просто сидел рядом? И помогал уговаривать Кучму?

- Так и есть. Это правда.

- Какие аргументы у него были? Что это надо государству - и все.

- А какие у него могут быть аргументы? Спасибо, Михаил.

А попросить Пинчуку есть за что - предполагает аналитик Александр Паращий.

"Основная его (Пинчука - ред.) проблема на сегодня - это то, что он все еще находится фактически в процессе банкротства. Потому что его один из крупнейших активов - это компания Interpipe - она все еще не возобновила платежи по своим долговым обязательствам для большинства иностранных кредиторов ".

С 2013 году компания олигарха ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга в 1,25 миллиарда долларов.

В свою очередь прибыль компании олигарха зависит не только от торговли в США, Европу и Российскую Федерацию, но и от продажи государственным компаниям в Украине, напоминает журналист Юрий Николов.

"Почти такая же картинка в "Укргаздобыча", которое в Украине является главным покупателем Interpipe трубного производства. Поскольку "Укргаздобыча" - это сама по себе крупнейшая украинская компания по газовой добыче, которая больше всего потребляет этих труб, - поясняет журналист. - То есть, имеем такую ​​ситуацию, когда крупнейший производитель труб и крупнейший покупатель труб нашли друг друга, и уже давным-давно выстроена закупочная политика УГД, и она не изменилась сейчас. В 2014-2015 годах, когда "Укргаздобыча" действительно переживал реформаторский момент, многие мировые компании попытались зайти на ее тендеры. Но тендерное задание было построено так, что - кроме Interpipe - победителями никто не становился".

"Схемы" обратились с вопросами к самому Виктору Пинчуку.

Как он объясняет визиты украинских политиков к загородного поместья, в котором он живет, и удалось к чему договориться?

Как он объясняет визиты украинских политиков в загороднее поместье, в котором он живет, и удалось до чего-то договориться? Или озвучивал он какие-то условия президенту Зеленскому перед тем, как согласился убеждать своего тестя Леонида Кучму возглавить украинскую делегацию в переговорной группе в Минске? Наконец, не считает ли он конфликтом интересов тот факт, что представитель Украины на переговорах с Россией - его родственник, в то время как российский рынок остается стратегическим для его бизнеса?





Ответов от олигарха нет до сих пор.

Один из самых богатых олигархов страны сейчас испытывает финансовые трудности с кредиторами, деловой интерес в Российской Федерации и прямой доступ к наиболее влиятельным людям в стране. Среди них - президент Зеленский, премьер-министр Гройсман, министр внутренних дел Аваков. Но если этот доступ осуществляется не в интересах олигарха, а в интересах общества, тогда почему общество об этом ничего не знает?