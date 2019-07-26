Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
26.07.19 09:50

На территории Нежинского жиркомбината произошел масштабный пожар: огонь ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пожар на заводе Нежинского жиркомбината, который находится в Черниговской области, потушили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 июля в 18:00 в г. Нежин по ул. Прилуцкой, 2 на территории Нежинского жиркомбината возник пожар в складском здании с подсолнечной шелухой (около 17 т) на площади 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На территории Нежинского жиркомбината произошел масштабный пожар: огонь ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС 01

Сообщается, что к тушению пожара привлекались 10 ед. техники и 33 чел., из них от ГСЧС 9 ед. техники, 31 чел. л/с. и вертолет МИ-8 с водосливным устройством (осуществлено 9 сбросов 22,5 т воды).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожар уничтожил квартиру на столичном Печерске: хозяйка погибла, эвакуированы 12 жильцов дома. ВИДЕО (обновлено)

На территории Нежинского жиркомбината произошел масштабный пожар: огонь ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС 02

В 01:25 пожар ликвидирован.

На территории Нежинского жиркомбината произошел масштабный пожар: огонь ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС 03
На территории Нежинского жиркомбината произошел масштабный пожар: огонь ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС 04
Фото: пресс-служба ГСЧС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100