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26.07.19 10:47

Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива. ФОТОрепортаж

В Сенате Италии прошел брифинг под названием: "Российский след: дело Виталия Маркива как тревожный звонок для состояния итальянского правосудия".

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Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Италии, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело Маркива стало сигналом предвзятости, идеологизированности и других недостатков итальянской судебной системы", - заявил итальянский адвокат, защитник нацгвардейца Маркива Раффаель Делла Валле.

"Сигналы болезни, озвученные Делла Валле, должны стать предметом особенного внимания всего итальянского общества", - подытожил глава Союза адвокатов-криминалистов Италии Джан Доменико Каяцца.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 01
Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 02
Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 03
Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 04

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