Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
26.07.19 15:03

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало. ФОТОрепортаж

Министерство обороны РФ показало на выставке в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" кассетные бомбы, которые, предположительно, использовали во время войны в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в расследовании российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, участники которой посетили выставку.

Макеты бомбовых кассет РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 выставили в павильоне, обозначенном как "Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".

В CIT считают, что макеты бомбовых кассет на выставке фактически доказывают, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы". Об этом исследовательская группа говорила в своем расследовании 2016 года. В нем утверждалось, что самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов.

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало 01

Кассетные боеприпасы, в частности, показывали в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года. Впоследствии телеканал отредактировал сюжет, удалив кадры с бомбами "из соображений безопасности военнослужащего", попавшего на видео. Спустя время RT опубликовал запись в первоначальном виде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия несет ответственность за смерть более 500 мирных жителей в Сирии в последние месяцы, - правозащитники

В Минобороны РФ ранее отрицали, что используют кассетные боеприпасы в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков говорил, что на авиабазе Хмеймим таких бомб вообще нет.

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало 02
Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало 03
Фото: citeam.org

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100