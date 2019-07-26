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26.07.19 16:29

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева избирает меру пресечения экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Экс-глава Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин доставлен на заседание суда.

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Также на заседании присутствуют представители прокуратуры и адвокат Головина.

Дело рассматривает судья Виктория Жовноватюк.

Прокуратура ходатайствует об избрании Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесение залога в размере 23 млн грн.

На данный момент в заседании объявлен перерыв до 16.30 для общения Головина с адвокатом.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 01

Головина доставили на заседание суда.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 02
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 03
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 04
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 05

Судья Жовноватюк.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 06

Защита Головина

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 07
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 08

Представители прокуратуры.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 09
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 10

Головин.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 11
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 12
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 13
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

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