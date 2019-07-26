Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Экс-глава Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин доставлен на заседание суда.
Также на заседании присутствуют представители прокуратуры и адвокат Головина.
Дело рассматривает судья Виктория Жовноватюк.
Прокуратура ходатайствует об избрании Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесение залога в размере 23 млн грн.
На данный момент в заседании объявлен перерыв до 16.30 для общения Головина с адвокатом.
Головина доставили на заседание суда.
Судья Жовноватюк.
Защита Головина
Представители прокуратуры.
Головин.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.