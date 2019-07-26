В Одессе налоговой милицией и пограничниками ликвидировано подпольное производство сигарет, изъято товаров на 5,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Как рассказали Цензор.НЕТ в ГФС, преступный бизнес организовали выходцы из Молдовы, которые проживают на территории Одесской области. По оперативной информации они могли завозить сигареты и сырье из Молдовы в Украину вне таможенного контроля, где может быть более крупное подпольное производство, а также организовали поставки из других стран.
Одна из ввезенных крупных партий была ранее изъята налоговой милицией в Николаевской области. А в ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области выявлены люди, причастные к организации незаконных поставок, а также остальные участники схемы, в том числе и те, кто обеспечивал работу подпольного производства в Украине.
Сигареты, которые производились на территории нашей страны, были без марок акцизного налога. Их продавали на территории Одессы и области, а также отправляли покупателям под заказ через курьерские службы.
В результате ряда санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного производства и хранения подакцизной продукции, из незаконного оборота изъято 164 тыс. 806 пачек сигарет стоимостью почти 5 млн грн, часть из которых была незаконно изготовлена в подпольном цехе и часть, ввезенная на территорию Украины вне таможенного контроля из Молдовы, Беларуси и стран Ближнего Востока.
Кроме того, изъято 4 тыс. 305 кг табака, стоимостью более 800 тыс. грн, который использовался в качестве сырья при кустарном производстве сигарет, оборудование для изготовления табачных изделий, черновые записи и транспортное средство, которое использовалось для перевозки товаров.
Всего изъято подакцизной продукции на сумму более 5,8 млн грн.
Сейчас судом решается вопрос об аресте изъятых ТМЦ.