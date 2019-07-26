Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом. По словам пассажиров, которые были с ним на борту, во время полета президент фотографировался с детьми. Компанию Зеленскому составил глава ОП Андрей Богдан.
"Хотя сам Зеленский не воспользовался самолетами государственного авиапредприятия "Украина", часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом - вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине", - отмечает издание.
Остановился Президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он направляется на морвокзал, на шоу "Лига смеха". На морвокзал, где проходит концерт, зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.