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26.07.19 22:00

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз после избрания прибыл в Одессу. В этот раз - с неофициальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 01

Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом. По словам пассажиров, которые были с ним на борту, во время полета президент фотографировался с детьми. Компанию Зеленскому составил глава ОП Андрей Богдан.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 02

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Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 03
Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 04

"Хотя сам Зеленский не воспользовался самолетами государственного авиапредприятия "Украина", часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом - вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине", - отмечает издание.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 05

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Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 06
Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 07

Остановился Президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он направляется на морвокзал, на шоу "Лига смеха". На морвокзал, где проходит концерт, зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.

Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 08

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Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт Лиги смеха 09

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