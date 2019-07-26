Сотрудник лесхоза попался на незаконном сбыте древесины на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что представитель госпредприятия наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от незаконной реализации лесосырья. Злоумышленник сбывал неучтенную древесину, в частности местным деревообрабатывающим хозяйствам.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности должностного лица. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения тринадцати тысяч гривен взятки за нелегальную реализацию дубов.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

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