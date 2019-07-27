Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.





Десантирования личного состава осуществлялось с вертолета "Ми-8" с высоты 600 метров под руководством офицеров, которые имеют соответствующий опыт осуществления подобных парашютных прыжков.

Такие прыжки относятся к группе осложненных и требуют от личного состава высокой обучаемости, крепких практических навыков, физической выносливости и психологической готовности.

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Десантники, которые допущены к выполнению прыжков с парашютом на воду, должны иметь опыт осуществления парашютных прыжков на сушу и пройти дополнительное обучение - научиться подгонять подвесную систему парашюта с учетом использования спасательного жилета, научиться правильному высвобождению от подвесной системы парашюта в воздухе, уметь уверенно и без паники действовать после погружения в воду.

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При этом военнослужащие обязательно должны уметь плавать, держаться на воде и проплыть определенное расстояние.

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