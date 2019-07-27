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27.07.19 15:10

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в соответствии с планом боевой подготовки осуществили парашютные прыжки с вертолета на воду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 01
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 02

Десантирования личного состава осуществлялось с вертолета "Ми-8" с высоты 600 метров под руководством офицеров, которые имеют соответствующий опыт осуществления подобных парашютных прыжков.

Такие прыжки относятся к группе осложненных и требуют от личного состава высокой обучаемости, крепких практических навыков, физической выносливости и психологической готовности.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 03

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Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 04
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 05
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 06
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 07

Десантники, которые допущены к выполнению прыжков с парашютом на воду, должны иметь опыт осуществления парашютных прыжков на сушу и пройти дополнительное обучение - научиться подгонять подвесную систему парашюта с учетом использования спасательного жилета, научиться правильному высвобождению от подвесной системы парашюта в воздухе, уметь уверенно и без паники действовать после погружения в воду.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 08

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Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 09
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 10
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 11
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 12

При этом военнослужащие обязательно должны уметь плавать, держаться на воде и проплыть определенное расстояние.

Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 13

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Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 14
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга 15

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